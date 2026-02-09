ما وراء الخبر "ما وراء الخبر" يناقش دلالات استهداف إسرائيل الجماعة الإسلامية بلبنان

تناولت حلقة (2026/2/9) من برنامج “ما وراء الخبر” دلالات اختطاف إسرائيل قياديا بالجماعة الإسلامية جنوبي لبنان، وتزامن العملية مع حراك دبلوماسي وزيارتين لرئيس الحكومة للجنوب وقائد الجيش لواشنطن.

وناقشت الحلقة أهداف إسرائيل من توسيع دائرة الاستهداف خارج "حزب الله"، ومدى تعمدها إحراج الجيش والحكومة اللبنانيين أمام الضمانات الأمريكية، وتداعيات استمرار سياسة "الاستباحة" الإسرائيلية للمناطق اللبنانية على فُرص وقف إطلاق النار واحتمالات تفجر الأوضاع الداخلية. تقديم: سلمى الجمل

المصدر: الجزيرة