ما وراء الخبر ماذا وراء تصاعد الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية؟

سلطت حلقة (2026/2/7) من برنامج “ما وراء الخبر” الضوء على تصاعد الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية، تزامنا مع زيادة وتيرة أعمال الهدم والاعتداءات في مناطق مختلفة من الضفة.

وتناولت الحلقة الخيارات السياسية والقانونية لدى الجانب الفلسطيني وأدواته المتاحة لمواجهة المخططات الاستيطانية وأهدافها بما يحفظ الحقوق الفلسطينية، ومواقف المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة حيال تصاعد الأنشطة والمخططات الاستيطانية الإسرائيلية. تقديم: حسن جمّول

المصدر: الجزيرة