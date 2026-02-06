ما وراء الخبر "ما وراء الخبر" يتناول اختبار العلاقة الجديدة بين بيروت ودمشق

تناولت حلقة (2026/2/6) من برنامج “ما وراء الخبر” دلالات اتفاق نقل السجناء السوريين من السجون اللبنانية، وإذا ما كان يشكّل مدخلا لعلاقة جديدة بين بيروت ودمشق أم يكشف ألغاما أمنية وسياسية مؤجلة.

وناقشت الحلقة تأثير الاتفاق على الملفات العالقة بين البلدين، لا سيما الموقوفين غير المحكومين، وضباط النظام السوري السابق الفارين، وحدود قدرة الدولة اللبنانية على المضي في هذا المسار في ظل المربعات الأمنية ونفوذ حزب الله. تقديم: عبد القادر عياض

