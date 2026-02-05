ما فرص نجاح محادثات مسقط بين واشنطن وطهران؟

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” في حلقة (2026/2/5) مواقف طهران وواشنطن عشية محادثات مسقط، وركز على الخطوط الحمراء لدى الطرفين، وحدود ما يمكن إدراجه على طاولة التفاوض، في ظل تباين واضح بشأن سقف المحادثات.

وتناولت الحلقة تأثير الرسائل الاستباقية المتبادلة على مسار التفاوض، وفرص نجاح المحادثات في خفض حدة التوتر ومنع التصعيد العسكري، في ظل حراك دبلوماسي دولي وإقليمي داعم لمسار التفاوض، يقابله ضغط موازٍ يدفع نحو خيارات تصعيدية قد تعرقل أي تسوية محتملة.

وشارك في الحلقة كل من أستاذة الدراسات الأمريكية بجامعة طهران زهراء خوارزمي، وكبير الباحثين في المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية جيمس روبنز، وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف حسني عبيدي.

تقديم: فدى باسيل