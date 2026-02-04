خريطة النفوذ وفرص التسوية بعد تطورات ميدانية في السودان

تناول برنامج “ما وراء الخبر” في حلقته بتاريخ (2026/2/4) دلالات فك الجيش السوداني الحصار عن كادقلي واستعادته الدلنج، باعتبارها تطورا ميدانيا مهما قد ينعكس على خريطة السيطرة في جنوب كردفان.

وأبرزت الحلقة تباين التقديرات بشأن ما إذا كان ذلك يمثل نقطة انعطاف عسكرية أم تقدما محدود التأثير في مسار الحرب، كما ناقشت الانعكاسات السياسية لهذه التطورات، ومدى تأثيرها على مواقف طرفي الصراع وخياراتهما التفاوضية.

وشارك في الحلقة كل من الكاتب والمحلل السياسي محمد حامد جمعة نوار، ورئيس تحرير صحيفة "الوسط" السودانية فتحي أبو عمار، والكاتب والباحث السياسي محمد تورشين.

تقديم: جلال شهدا