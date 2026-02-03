ما وراء الخبر "ما وراء الخبر" يناقش الجدل المتواصل حول حصر السلاح في لبنان

ناقشت حلقة (2026/2/3) من برنامج “ما وراء الخبر” تصريحات الرئيس اللبناني جوزيف عون التي قال فيها إنه لا عودة عن بسط سلطة القانون وتطبيق حصرية السلاح بيد الدولة.

اقرأ المزيد

كما قال الرئيس اللبناني إن السلطات تعمل على منع استدراج لبنان إلى حرب جديدة. وتطرقت الحلقة أيضا إلى موقف حزب الله من تصعيد إسرائيل لغاراتها على أشخاص وأهداف داخل لبنان، والانعكاس المحتمل لمصير المحادثات المرتقبة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية على الملف اللبناني. تقديم: حسن جمّول

انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي share2 شارِكْ

المصدر: الجزيرة