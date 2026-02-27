ما وراء الخبر "ما وراء الخبر" يناقش خيارات الإطار التنسيقي بالعراق أمام ضغط واشنطن

تناولت حلقة (2026/2/27) من برنامج “ما وراء الخبر” خيارات الإطار التنسيقي في العراق مع التلويح الأمريكي بفرض عقوبات اقتصادية تمس عائدات النفط، في حال الإصرار على ترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة.

وناقشت الحلقة دلالات الرسائل التي حملها المبعوث الأمريكي توم براك، وجدية الأخطار التي تهدد شريان الدولة المالي، ومدى قدرة الإطار التنسيقي على إنجاز تسوية داخلية تحفظ تماسكه، وتجنب البلاد عزلة اقتصادية وصداما مباشرا مع واشنطن وسط التوتر الإقليمي. تقديم: خديجة بن قنة

المصدر: الجزيرة