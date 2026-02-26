فرص التفاهم بين طهران وواشنطن والفخاخ المحتملة

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” في حلقته بتاريخ (2026/2/26) سير الجولة الثالثة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، مركزا على مؤشرات التوتر وحالة الترقب بين الطرفين.

وبيّنت الحلقة كيف حاولت واشنطن وإيران الحفاظ على الحوار رغم تصاعد التصريحات المتشددة والضغط العسكري المستمر، مع إبقاء التفاصيل الدقيقة بعيدة عن التداول العام لضمان استمرارية المفاوضات.

وبحثت الحلقة أيضا المقترحات الإيرانية الجديدة وحدود مرونتها في المفاوضات، وما كشفته الإدارة الأمريكية من مطالب محددة تجاه طهران، مثل مستويات التخصيب النووي والبرنامج الصاروخي.

وشارك في الحلقة كل من أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران فؤاد إيزدي، ونائب مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق للاتصالات الإستراتيجية مارك فايفل، والخبير في سياسات الشرق الأوسط محجوب الزويري.

تقديم: عثمان آي فرح