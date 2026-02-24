ما وراء الخبر "ما وراء الخبر" يناقش مآلات الجولة الثالثة من محادثات واشنطن وطهران بجنيف

تناولت حلقة (2026/2/24) من برنامج ” ما وراء الخبر” المشهد الراهن بين إيران والولايات المتحدة مع الترقب لجولة تفاوض ثالثة يوم الخميس في مدينة جنيف السويسرية برعاية سلطنة عمان.

وتساءلت الحلقة إن كانت الرهانات على الخيار الدبلوماسي أم المسار التصادمي بين طهران وواشنطن، وما يؤشر إليه رفع وتيرة التأهب مع مناورات للحرس الثوري على السواحل الجنوبية لإيران، وتحركات أمريكية شملت نقل أكثر من 150 طائرة إلى أوروبا والشرق الأوسط. تقديم: مريم بلعالية

المصدر: الجزيرة