ما وراء الخبر "ما وراء الخبر" يتناول تعقيدات ترشيح المالكي والضغط الأمريكي

تناولت حلقة (2026/2/23) من برنامج “ما وراء الخبر” تمسُّك نوري المالكي بالترشح لرئاسة حكومة العراق، وسط اعتراض أمريكي وانقسام داخل “الإطار التنسيقي” بشأن خيارات المرحلة المقبلة.

وناقشت الحلقة خيارات القوى السياسية للخروج من الانسداد، ودلالات رسائل المبعوث الأمريكي بشأن مواصفات القيادة المطلوبة لخطط الرئيس دونالد ترمب، وإن كان الإطار سيضحي بالمالكي لصالح التوافق الدولي، إضافة إلى فرص عودة السوداني لولاية ثانية بديلا لتجاوز "الفيتو" الأمريكي. تقديم: فدى باسيل

المصدر: الجزيرة