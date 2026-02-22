ما الذي أعاد شبح المواجهة بين باكستان وأفغانستان؟

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” في حلقة (2026/2/22) أسباب التصعيد الأخير بين باكستان وأفغانستان، في ظل تبادل الاتهامات بشأن إيواء جماعات مسلحة وتنفيذ هجمات عابرة للحدود، وما يحمله ذلك من مخاطر.

وبحثت الحلقة أيضا تعثر الجهود الرامية إلى حل الخلافات سلميا، وأسباب فشل الوساطات السابقة في منع تجدد الاشتباكات، إضافة إلى السبل الممكنة لاحتواء الموقف، والأسس التي قد تتيح التوصل إلى تفاهمات أمنية وسياسية تحول دون انزلاق التوتر المحدود إلى مواجهة أوسع بين البلدين.

وشارك في الحلقة كل من الكاتب والمحلل السياسي محب الله شريف من كابل، والكاتب الصحفي أبو بكر صديق من إسلام آباد، والصحفي المختص في الشؤون الآسيوية وائل عواد من نيودلهي.

تقديم: جلال شهدا