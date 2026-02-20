ما وراء الخبر "ما وراء الخبر" يتناول جدوى مفاوضات جنيف ودوافع التفاؤل الأمريكي

تناولت حلقة (2026/2/20) من برنامج “ما وراء الخبر” مآلات جولة مفاوضات جنيف لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وسط تفاؤل واشنطن بقرب الاتفاق مقابل تشكيك موسكو وكييف بجدية الحل.

وناقشت الحلقة الأسس التي يستند إليها التفاؤل الأمريكي بإمكانية تذليل الخلافات، وفرص نجاح الجولات المقبلة في ضوء الانقسام الغربي بشأن التنازلات، ومدى تحول المسار التفاوضي إلى مناورة تكتيكية متبادلة لاسترضاء الرئيس دونالد ترمب وتفادي غضبه بدل البحث عن سلام حقيقي. تقديم: خديجة بن قنة

المصدر: الجزيرة