ما وراء الخبر "ما وراء الخبر" يتناول تصاعد انتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية والأقصى

تناولت حلقة (2026/2/18) من برنامج “ما وراء الخبر” تصاعد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية واقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى في رمضان تحت حماية شرطة الاحتلال.

وناقشت الحلقة أسباب تمديد فترات اقتحام المستوطنين للأقصى مع تشديد القيود على الفلسطينيين، ودلالات دعوات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش لإلغاء اتفاقيات أوسلو وضم الضفة وتهجير سكانها، وتقييم المقاربة الدولية في ظل تنديد أكثر من 80 دولة بالتوسع الاستيطاني مقابل صمت العواصم الكبرى. تقديم: عبد القادر عياض

المصدر: الجزيرة