ما وراء الخبر ما تقييم الجولة الثانية من محادثات جنيف بين واشنطن وطهران؟

ناقشت حلقة (2026/2/17) من برنامج “ما وراء الخبر” الجولة الثانية من محادثات جنيف غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، والسجال الدائر بين البلدين على وقع التفاوض.

اقرأ المزيد

كما تناولت الحلقة مدى إمكانية خفض وتيرة التوتر والتصعيد بين البلدين في ظل تكثيف الحضور العسكري الأمريكي بالمنطقة وفرض إيران قيودا على الحركة في مضيق هرمز تزامنا مع مناورات بأسلحة دفاعية وهجومية. تقديم: حسن جمّول

انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي share2 شارِكْ

المصدر: الجزيرة