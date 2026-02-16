ما وراء الخبر "ما وراء الخبر" يتناول خطط نتنياهو لتوسيع القدس وضم الضفة

تناولت حلقة (2026/2/16) من برنامج “ما وراء الخبر” خطط حكومة بنيامين نتنياهو لتوسيع حدود القدس وتكثيف الاستيطان وسط الضفة الغربية، وتصديقها على مشروع قرار لتسجيل أراض فلسطينية كأملاك لإسرائيل.

وناقشت الحلقة دلالات القرارات الإسرائيلية وتوقيتها في كشف أهداف نتنياهو القريبة والبعيدة، وتأثير ذلك الفعلي على مرجعية اتفاقيات أوسلو واحتمالات قيام دولة فلسطينية، ومآلات هذه السياسات في ظل طبيعة الردود العربية والدولية الحالية. تقديم: ليلى الشيخلي

المصدر: الجزيرة