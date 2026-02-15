ما وراء دعوة الاتحاد الأفريقي لهدنة إنسانية فورية في السودان؟

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” في حلقة (2026/2/15) أبعاد دعوة القادة الأفارقة إلى هدنة إنسانية فورية في السودان تمهّد لوقف إطلاق نار شامل وإطلاق حوار سوداني جامع، متوقفا عند الأسس التي انطلقت منها.

وبحثت الحلقة أيضا كيفية قراءة هذه الدعوات في ضوء تجديد الحكومة السودانية تمسكها بمبادرتها الخاصة، وتأكيدها أنها تحظى بتأييد مؤسسات دولية من بينها الاتحاد الأفريقي، إضافة إلى مناقشة فرص نجاح الجهود الدولية والإقليمية لوقف إطلاق النار، في ظل مواقف أطراف الحرب المعلنة من مساعي إنهاء القتال، وتلويح واشنطن باستخدام العقوبات بحق من يعرقلون الحل.

وشارك في الحلقة كل من الباحث والمحلل السياسي السوداني محمد تورشين، والكاتب والمحلل السياسي نور الدين عبدا، والمسؤول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية توماس واريك.

تقديم: عبد القادر عياض