"ما وراء الخبر".. ما فرص نجاح مفاوضات جنيف بين واشنطن وطهران؟

تناولت حلقة (2026/2/14) من برنامج “ما وراء الخبر” موضوع المحادثات بين واشنطن وطهران، في ظل الإعلان عن جولة ثانية يتوقع عقدها الثلاثاء المقبل في جنيف.

وناقشت الحلقة الأفكار التي سيناقشها الطرفان في جنيف، على ضوء ما كشفه موقع أكسيوس عن أن وزير الخارجية العماني سلم الإيرانيين وثيقة تضمنت رسائل بشأن المحادثات أعدها بعد مكالمة مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.

بالإضافة إلى فرص نجاح جولة الثلاثاء في تحقيق اختراق يبعد شبح المواجهة العسكرية.

تقديم: زين العابدين توفيق