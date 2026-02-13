"ما وراء الخبر" يتناول تصعيد إسرائيل وحسم الديمغرافيا بالضفة

تناولت حلقة (2026/2/13) من برنامج “ما وراء الخبر” تصاعد اعتداءات المستوطنين واقتحامات الاحتلال بالضفة الغربية، في ظل خطوات إسرائيلية متسارعة لتغيير واقع الضفة وفرض وقائع تقوّض حل الدولتين.

وناقشت الحلقة دلالات الانتقال من توسيع الاستيطان إلى ما يصفه ضيوفها بحرب على الجغرافيا والديمغرافيا، وأهداف الضم غير المعلن، وحدود فاعلية المواقف الدولية، وما تبقى من خيارات فلسطينية في مواجهة هذا المسار.

تقديم: عبد القادر عياض