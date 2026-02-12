ماذا وراء انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة "التنف"؟

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” في حلقة (2026/2/12) أبعاد قرار الجيش الأمريكي الانسحاب من قاعدة التنف الإستراتيجية وتسليمها للحكومة السورية، متوقفا عند الاعتبارات التي حكمت هذه الخطوة.

وبحثت الحلقة الدلالات السياسية والأمنية للقرار في سياق تطور العلاقات بين دمشق وواشنطن، في مرحلة تشهد إعادة تشكيل موازين القوى في المنطقة.

كما ناقشت ما إذا كانت الإدارة الأمريكية تتجه إلى خطوات مشابهة مستقبلا، وانعكاسات ذلك على الوضع الداخلي السوري أمنيا وسياسيا، وعلى موقع سوريا ودورها الإقليمي.

وشارك في الحلقة كل من الباحث والكاتب السياسي السوري كمال عبده، وأستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف حسني عبيدي، والباحث في مركز سياسة الشرق الأوسط بمعهد بروكينغز ستيفن هايدمان.

تقديم: ليلى الشيخلي