إدارة ترمب ومعضلة نزع السلاح في غزة

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” في حلقة (2026/2/11) أبعاد التصور الأمريكي الجديد بشأن نزع سلاح تدريجي في قطاع غزة، متوقفا عند فرص نجاح هذه المقاربة في معالجة واحدة من أعقد قضايا اتفاق وقف إطلاق النار.

وبحثت الحلقة أيضا في مدى تقاطع المسودة الأمريكية مع رؤية المقاومة الفلسطينية حيال ملف نزع السلاح، وسقف مواقفها وخطوطها الحمراء في هذا السياق، إلى جانب الدور المتوقع من واشنطن لضمان تنفيذ استحقاقات الاتفاق.

وشارك في الحلقة كلٌّ من الخبير في الشؤون الإسرائيلية محمود يزبك، والكاتب والمحلل السياسي إياد القرا، والمسؤول السابق في الخارجية الأمريكية توماس واريك.

تقديم: خديجة بن قنة