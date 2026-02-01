ما وراء الخبر "ما وراء الخبر" يتناول فرص الحل الدبلوماسي بين طهران وواشنطن

تناولت حلقة (2026/2/1) من برنامج “ما وراء الخبر” دلالات التصريحات المتبادلة بين واشنطن وطهران بشأن الاستعداد للتفاوض، وسط استمرار الحشد العسكري الأمريكي واحتمالات الانزلاق نحو مواجهة عسكرية.

وناقشت الحلقة فرص نجاح المسار الدبلوماسي في ضوء الشروط الأمريكية وتمسك إيران بخطوطها الحمراء، ومدى قدرة إسرائيل على التأثير في قرار واشنطن لشن حرب، إضافة إلى سيناريوهات المواجهة المحتملة في ظل الحشود العسكرية المتزايدة بالمنطقة. تقديم: ليلى الشيخلي

المصدر: الجزيرة