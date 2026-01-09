"ما وراء الخبر" يتناول احتجاجات إيران وتوعُد ترامب بضرب طهران

تناولت حلقة (2026/1/9) من برنامج “ما وراء الخبر” تطورات احتجاجات إيران، وتباين الخطاب الرسمي بين المرشد والرئيس، وتلويح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضرب طهران في حال قمع المتظاهرين.

وناقشت الحلقة حجم المظاهرات الاحتجاجية ومداها الجغرافي في إيران وطبيعة التباين في تعاطي السلطات معها بين موقف المرشد التصعيدي وموقف الرئيس الأكثر انفتاحا، ودلالات دعم ترامب للمحتجين وتهديده بضرب إيران في حال تعاملها بعنف معهم.

كما سلطت الضوء على السيناريوهات المحتملة لتطور الأحداث ومآلات الحراك الشعبي في ظل تداخل العوامل الداخلية والضغوط الخارجية المتصاعدة.

تقديم: حسن جمول