حلب بين التصعيد وفرص الاحتواء سياسيا

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” في حلقة (2026/1/7) الرهانات التي تقف وراء الاشتباكات الجارية في حلب شمالي سوريا بين الجيش السوري وقوات “سوريا الديمقراطية” (قسد).

وبحثت الحلقة في الانعكاسات المباشرة لهذه التطورات الميدانية على فرص العودة إلى المعالجة السياسية للخلافات بين الطرفين، وأيضا في الحلول الممكنة لاحتواء هذا النزاع المسلح دون اتساع رقعته.

وشارك في الحلقة كل من الكاتب والباحث السياسي حسن الدغيم، والكاتب الصحفي دليار جزيري.

تقديم: غنوه إبراهيم