"ما وراء الخبر" يستعرض دلالات التصعيد في حلب بين دمشق وقسد

تجددت الاشتباكات في حلب شمالي سوريا لليوم الثالث بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مخلفة 4 قتلى و17 جريحا وسط تبادل اتهامات حاد يهدد اتفاق 10 مارس/آذار لدمج القوات.

ويطرح التصعيد تساؤلات حول دلالاته بعد محادثات الأحد مباشرة، وأبرز الخلافات حول تفسير بنود الاتفاق، ودور الأطراف الخارجية في دفع الطرفين للتوافق.

وتتهم دمشق قسد بمحاولة إفشال الاتفاق لأنها ممسكة بمشروعها المرتبط بالنفوذ الأميركي، في حين تحمل قسد فصائل تابعة لوزارة الدفاع مسؤولية الاستهداف.

وتواجه واشنطن معضلة بين دعم حليفها السابق قسد والحكومة الجديدة، في حين يحذر خبراء من أن استمرار التصعيد قد يعيد سوريا لأيام الحرب الأهلية.

ويوصف الاتفاق بأنه "خارطة طريق طموحة لكن غير شاملة" تفتقر للتفاصيل التنفيذية، ما يجعله عرضة للانهيار مع كل جولة عنف.

تقديم: فدى باسيل