"ما وراء الخبر" يستعرض مستقبل الحكم في فنزويلا

ناقشت حلقة برنامج “ما وراء الخبر” تطورات الأزمة الفنزويلية، وكشفت عن تصور إدارة ترامب لمرحلة ما بعده، بما في ذلك تخيير نائبة مادورو بين تولي القيادة والتعاون مع واشنطن أو التنحي.

وأكدت الإدارة الأميركية أنها لا تستبعد إدارة المرحلة الانتقالية أو اللجوء إلى خيارات عسكرية إذا لزم الأمر. في المقابل، شددت رودريغيز، مدعومة بوزيري الدفاع والخارجية، على شرعية مادورو ورفض أي تدخل خارجي، مع إعلان الجيش استنفاره لحماية السيادة.

وناقش الضيوف مدى واقعية الرهان الأميركي على انقسام داخل السلطة، ودور المؤسسة العسكرية في حسم المشهد، واحتمالات التوصل إلى تسوية براغماتية.

كما تطرقت الحلقة إلى المخاوف الإقليمية من تداعيات الأزمة، في ظل تحذيرات دول أميركا اللاتينية من تعميم النموذج الفنزويلي وجرّ المنطقة إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

تقديم ليلى الشيخلي