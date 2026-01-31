"ما وراء الخبر".. ما تداعيات تمسك المالكي برئاسة الحكومة؟

تناولت حلقة (2026/1/31) من برنامج “ما وراء الخبر” الجدل الدائر بشأن تمسك رئيس “ائتلاف دولة القانون” في العراق نوري المالكي بالترشح لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة رغم اعتراض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وتساءلت الحلقة عن موقف بقية القوى السياسية في العراق من تجاهل المالكي لتحذيرات ترمب، والتأثيرات المحتملة للجدل بشأن دور المالكي في الحكومة المقبلة، على مسار استكمال هياكل السلطة الجديدة في العراق، وعلى علاقة بغداد بواشنطن في الفترة المقبلة.

تقديم: حسن جمّول