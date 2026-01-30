ما وراء الخبر "ما وراء الخبر" يتناول دلالات الاتفاق الثالث بين دمشق و"قسد"

تناولت حلقة (2026/1/30) من برنامج “ما وراء الخبر” تفاصيل الاتفاق الشامل الجديد بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) المتضمن وقف إطلاق النار وعودة مؤسسات الدولة في الحسكة والقامشلي.

وناقشت الحلقة ما يؤسس له الاتفاق مقارنة بسابقَيه، وأبرز التحديات التي قد تعرقل تنفيذه ميدانيا، إضافة إلى دور الأطراف الخارجية -وفي مقدمتها الولايات المتحدة- في إبرام التفاهمات وضمان استمراريتها. تقديم: خديجة بن قنة

المصدر: الجزيرة