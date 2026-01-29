التوتر بين واشنطن وطهران.. أين فرص التفاوض من طبول الحرب؟

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” في حلقته بتاريخ (2026/1/29) تصاعد الحديث عن ضربة عسكرية أمريكية محتملة ضد إيران، وإذا ما كانت واشنطن تقترب من خيار العمل العسكري أم ترفع سقف التهديدات بهدف الضغط التفاوضي.

وبحثت الحلقة موقف طهران من العرض الأمريكي للتفاوض، وقدرتها على تحمل كلفة الانزلاق نحو مواجهة عسكرية، في ظل الجهوزية المعلنة والتصلب في المواقف بين الجانبين.

وشارك في النقاش كل من الخبير في سياسات الشرق الأوسط محجوب الزويري، والدبلوماسي الإيراني السابق عباس خاميار، وكبير الباحثين في المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية جيمس روبنز، وتناولوا فرص الحراك الدبلوماسي، لا سيما الوساطة التركية.

تقديم: جلال شهدا