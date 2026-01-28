تحذير أمريكي أم تدخل مباشر؟ أزمة رئاسة الوزراء تهز بغداد

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” في حلقة (2026/1/28) تعقيدات تسمية رئيس جديد للوزراء في العراق، في ظل التحذيرات الأمريكية من تداعيات عودة نوري المالكي إلى المنصب، متوقفا عند أسباب هذا الرفض الأمريكي.

وتناولت الحلقة حسابات واشنطن السياسية والأمنية، وحدود ما تعتبره تهديدا مباشرا لاستقرار العراق ولمصالحها في المنطقة، والمخاطر المحتملة على المشهد الداخلي العراقي سياسيا وأمنيا في حال تأخر حسم ملف رئاسة الوزراء.

وشارك في النقاش كل من أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد طارق الزبيدي، والمسؤول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية توماس واريك.

تقديم: سلمى الجمل