ما وراء الخبر ما مصير التوتر بين واشنطن وطهران؟

تناولت حلقة (2026/1/27) من برنامج “ما وراء الخبر” التحشيد العسكري الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط، خاصة مع وصول حاملة الطائرات “أبراهام لنكولن” إلى المنطقة.

وتساءلت الحلقة مع ضيوفها عما إذا كان هذا التحشيد العسكري الأمريكي يعزز سيناريو العمل العسكري ضد إيران. كما تطرقت إلى التصريحات التي تشير إلى احتمال نشوء مسار تفاوضي قد يحتوي التصعيد بين الجانبين، إيران والولايات المتحدة الأمريكية. تقديم: حسن جمّول

المصدر: الجزيرة