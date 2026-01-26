ما فرص تنفيذ اتفاق غزة بعد العثور على آخر جثة؟

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” في حلقة (2026/1/26) استعادة الاحتلال الإسرائيلي آخر جثة أسير في قطاع غزة، وتساءل إلى أي حد ينهي ذلك حجج بنيامين نتنياهو للتهرب من التزاماته في إطار اتفاق غزة.

وبحثت الحلقة دلالات تلكؤ نتنياهو في البحث عن الجثة رغم تسليم المقاومة الفلسطينية المعلومات الخاصة بمكان وجودها منذ أسابيع، وأيضا الاستنتاجات التي يمكن استخلاصها من هذه المماطلة الإسرائيلية في فتح معبر رفح.

وشارك في الحلقة كل من الخبير في الشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى، والمسؤول السابق في الخارجية الأمريكية توماس واريك، والكاتب والمحلل السياسي أحمد الطناني.

تقديم: ليلى الشيخلي