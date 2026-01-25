"ما وراء الخبر" يتناول دلالات ترشيح المالكي لرئاسة وزراء العراق

تناولت حلقة (2026/1/25) من برنامج ما وراء الخبر دلالات ترشيح الإطار التنسيقي العراقي نوري المالكي، في توقيت إقليمي حساس يتزامن مع تصاعد الضغوط الأمريكية واختلال التوازن بين الدولة والفصائل المسلحة.

وناقشت الحلقة خلفيات هذا الخيار داخل البيت الشيعي، وموقف القوى السياسية الأخرى، وحدود تقاطعه أو تصادمه مع الاشتراطات الأمريكية، ولا سيما في ملف الفصائل والسلاح، وانعكاس ذلك على استقرار النظام السياسي العراقي في المرحلة المقبلة.

تقديم: مريم بلعالية