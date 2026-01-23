"ما وراء الخبر" يتناول فرص التصعيد والاحتواء بين واشنطن وطهران
تناولت حلقة (2026/1/23) من برنامج “ما وراء الخبر” تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن توجه قوة هائلة نحو إيران، في مقابل تأكيد طهران عدم رغبتها في الحرب واستعدادها للرد بقوة إذا فُرضت عليها.
وناقشت الحلقة مؤشرات اقتراب المواجهة في ضوء التحركات العسكرية الأخيرة، وفرص الاحتواء الممكنة والأسس التي قد تقوم عليها التفاهمات، وتأثيرات سيناريوهات التصعيد أو التهدئة على الملفات الخلافية ومستقبل المنطقة.
تقديم: زين العابدين توفيق
Published On 23/1/2026|
آخر تحديث: 21:39 (توقيت مكة)
المصدر: الجزيرة