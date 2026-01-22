ماذا بعد نقل سجناء تنظيم الدولة من سوريا إلى العراق؟

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” في حلقة (2026/1/22) عملية نقل سجناء تنظيم “الدولة الإسلامية” وعائلاتهم من سوريا إلى العراق وكيف ستغير من طبيعة هذا الملف ومآلات القضية ومصير هؤلاء السجناء.

وتساءلت الحلقة عن أي إطار قانوني سينظم احتجاز سجناء التنظيم ومراقبتهم والتعاطي المستقبلي معه وسط تغير ظروف ومكان احتجازهم، وكذلك كيف يُقرأ هذا التحول في قضية المقاتلين السابقين للتنظيم من منظور الدول التي يحمل السجناء جنسياتها.

شارك في الحلقة كلٌّ من الكاتب والمحلل السياسي العراقي حمزة مصطفى، والكاتب والباحث السياسي السوري مؤيد غزلان قبلاوي، والباحث في المعهد الأوروبي للاستشراف والأمن بيير بيرتولو.

تقديم: خديجة بن قنة