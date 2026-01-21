ما وراء الخبر إلى أين يصل الخلاف الأميركي الأوروبي بسبب غرينلاند؟

ناقشت حلقة 2026/1/21 من برنامج “ما وراء الخبر” مستقبل التحالف الأميركي الأوروبي، في ظل تمسك الرئيس دونالد ترامب بالاستحواذ على جزيرة غرينلاند، وتصعيد انتقاداته للقادة الأوروبيين.

اقرأ المزيد

وشارك في الحلقة أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية في باريس زياد ماجد، والمسؤول السابق في الخارجية الأميركية توماس واريك، وأستاذ العلوم السياسية بجامعة ستانفورد أولريش بروكنر. تقديم: ليلى الشيخلي

انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي share2 شارِكْ

المصدر: الجزيرة