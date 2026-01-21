إلى أين يصل الخلاف الأميركي الأوروبي بسبب غرينلاند؟
ناقشت حلقة 2026/1/21 من برنامج “ما وراء الخبر” مستقبل التحالف الأميركي الأوروبي، في ظل تمسك الرئيس دونالد ترامب بالاستحواذ على جزيرة غرينلاند، وتصعيد انتقاداته للقادة الأوروبيين.
وشارك في الحلقة أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية في باريس زياد ماجد، والمسؤول السابق في الخارجية الأميركية توماس واريك، وأستاذ العلوم السياسية بجامعة ستانفورد أولريش بروكنر.
تقديم: ليلى الشيخلي
