"ما وراء الخبر".. ماذا بعد هدم منشآت الأونروا في القدس المحتلة؟

ناقشت حلقة (2026/1/20) من برنامج “ما وراء الخبر” الاستهداف الإسرائيلي المتواصل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، على ضوء قيام الاحتلال بهدم منشآت الوكالة بحي الشيخ جرّاح بالقدس.

وتساءلت الحلقة عن الدلالات السياسية والقانونية لهدم قوات الاحتلال منشآت الأونروا، وعن مدى انعكاس الإجراءات الإسرائيلية على دور الأونروا وما تقوم به من عمليات وسط قيود على العمل الإنساني وشح في الدعم.

تقديم: عثمان آي فرح