ما وراء الخبر ماذا بعد الاتفاق بين الرئاسة السورية و"قسد"؟

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” في حلقة (2026/1/19) إستراتيجية الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في التعامل مع الملفات الشائكة التي تنتظر اتفاق وقف إطلاق النار بعد التطورات الأخيرة.

وبحثت الحلقة في النتائج المتوقعة للاجتماع المرتقب بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات "قسد" مظلوم عبدي وتأثيره في الاتفاق. وشارك في الحلقة كل من الباحث الإستراتيجي في وزارة الخارجية السورية عبيدة غضبان، والباحث في مركز الفرات للدراسات وليد جولي، وأستاذ العلوم السياسية زياد ماجد. تقديم: سلمى الجمل

المصدر: الجزيرة