"ما وراء الخبر".. ما موقف الأكراد من مرسوم الرئيس الشرع؟

ناقشت حلقة (2026/1/17) من برنامج “ما وراء الخبر” تفاصيل المرسوم الذي أصدره الرئيس السوري أحمد الشرع، وأقر بموجبه حزمة من الحقوق لأبناء القومية الكردية.

وتساءلت الحلقة عن مدى نجاح هذه الخطوة في تلبية مطالب الأكراد في سوريا، بالإضافة عن انعكاساتها المحتملة على التوتر الحالي بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وعلى مواقف الأطراف الخارجية المنخرطة في محاولة احتواء هذا التوتر.

تقديم: إلسي أبي عاصي