"ما وراء الخبر" يستعرض الدعوة الأميركية للحوار وموقف إيران منها

كشف التزامن بين الدعوة الأميركية للحوار مع إيران والتعزيزات العسكرية الأميركية المتصاعدة عن مفارقة تكشف عمق الأزمة وتباين المواقف بين الطرفين.

وأعرب المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف عن أمله في تسوية شاملة تغطي التخصيب النووي والبرنامج الصاروخي والحلفاء الإقليميين، بالتزامن مع تقارير عن تعزيزات عسكرية.

وطرح برنامج "ما وراء الخبر" تساؤلات حول جدية المسار الدبلوماسي الأميركي وكيفية قراءة طهران للإشارات المتناقضة، وتأثير الاحتجاجات على فرص الحوار، ودور دول المنطقة في احتواء التصعيد.

ورأى الأستاذ في معهد السياسة العالمية بول ديفيس أن الدبلوماسية هي الخيار المفضل، والتعزيزات للردع فقط.

وفي المقابل، انتقد أستاذ دراسات الشرق الأوسط الأكاديمي والدكتور حسن أحمديان المطالب الأميركية معتبرا إياها محاولة لتجريد إيران من قوتها.

وفي الإطار نفسه، لفت الخبير بسياسات الشرق الأوسط الدكتور محجوب الزويري إلى أن المطالب تطورت من مستويات تخصيب محدودة إلى صفر تخصيب بفعل التحولات الإقليمية والتأثير الإسرائيلي.

تقديم: خديجة بن قنة