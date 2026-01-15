ما وراء الخبر "ما وراء الخبر" يبحث دوافع تهديد ترامب بضرب إيران مجددا

ناقشت حلقة 2026/1/14 من برنامج “ما وراء الخبر” الأسباب الذي دفعت الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتسريع وتيرة تدخله في الاحتجاجات الإيرانية وصولا إلى التهديد بتدخل عسكري.

وبحثت الحلقة شكل التدخل الأميركي المحتمل والرد الإيراني عليه والثمن الذي قد تدفعه الولايات المتحدة لأي هجوم جديد على طهران. وشارك في الحلقة المستشار السابق للأمن القومي الأميركي مارك فايفل، وأستاذ النزاعات الدولية إبراهيم فريحات، ومدير مركز "روح السلام" للدراسات الدبلوماسية حميد رضا غلام. تقديم: عبد القادر عياض

المصدر: الجزيرة