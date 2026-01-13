ما وراء الخبر "ما وراء الخبر" يناقش قرار إعلان مسكنة ودير حافر بريف حلب منطقة عسكرية مغلقة

تناولت حلقة (2026/1/13) من برنامج “الاتجاه المعاكس” تداعيات إعلان الجيش السوري مسكنة ودير حافر بريف حلب الشرقي منطقة عسكرية مغلقة، ودعوته المجموعات المسلحة هناك للانسحاب لشرق الفرات.

وتساءلت الحلقة مع ضيوفها عن الدوافع العسكرية والإستراتيجية لقرار الجيش السوري وتداعياته على مسار المفاوضات بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد). تقديم: ليلى الشيخلي

المصدر: الجزيرة