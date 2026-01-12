ما وراء الخبر يناقش تلويح ترامب بالخيار العسكري في إيران ومآلاته

تناولت حلقة (2026/1/12) من برنامج ما وراء الخبر دلالات تلويح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالخيار العسكري لدعم الاحتجاجات في إيران، وانعكاساته المحتملة على الداخل الإيراني ومسار الحراك الشعبي.

وناقشت الحلقة ما إذا كان التصعيد الأميركي يشكل ضغطا حقيقيا على النظام الإيراني، أم يتحول إلى عامل تعبئة مضادة يوحد الشارع خلف السلطة، في ظل تجارب سابقة أضعفت فيها التهديدات الخارجية فرص التغيير الداخلي، وأعادت إنتاج خطاب "الخطر الخارجي".

تقديم: سلمى الجمل