"ما وراء الخبر" يناقش احتجاجات إيران وفرص التدخل الخارجي

تواصلت الاحتجاجات الإيرانية لليوم الـ15 على التوالي في مشهد تتداخل فيه العوامل الداخلية بالرهانات الدولية، حيث يشتد الخلاف بين السلطات والمعارضة حول طبيعة الأحداث التي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى.

وسعى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى تحقيق توازن دقيق، فدعا من جهة إلى الاستماع لمطالب الشعب، واتجه من جهة أخرى إلى تحميل قوى خارجية المسؤولية، حيث اتهم الولايات المتحدة وإسرائيل بتوجيه من وصفهم بـ"مثيري الشغب" لزعزعة استقرار البلاد.

وجاء رد الفعل الغربي واضحا عبر تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية– على دعمهما للمحتجين، بل وذهب ترامب إلى حد التلويح بضربة عسكرية محتملة ضد طهران، مما يزيد حدة التوتر ويضفي أبعادا جديدة على الأزمة المستمرة.

وطرح برنامج "ما وراء الخبر" تساؤلات حول المرحلة التي وصلت إليها الاحتجاجات في ظل الروايات المتباينة، وكيفية تطور المواقف الخارجية، وما إذا كانت المداولات الأميركية تدل على اقتراب الضربة، بالإضافة إلى خيارات السلطات الإيرانية، وهل ستنجح في إبقاء الحدث داخليا.

تقديم: زين العابدين توفيق