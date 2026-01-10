"ما وراء الخبر" يناقش تعقيدات حلب.. خلافات الاتفاق ومستقبل الدمج

تناول برنامج “ما وراء الخبر” التطورات الميدانية والسياسية في مدينة حلب، ولا سيما حي الشيخ مقصود، عقب دخول الجيش السوري وخروج مجموعات من قوات سوريا الديمقراطية “قسد”.

وناقش الضيوف حلقة السبت (2026/1/10) تباين الروايات حول حسم السيطرة الميدانية، في ظل تأكيد استمرار اشتباكات ووجود عناصر "الأسايش".

كما تطرق النقاش إلى الموقف الأميركي الداعي لخفض التصعيد وتنفيذ اتفاق العاشر من مارس/آذار عبر الحوار، والتحذير من أن التصعيد يقوّض مسار الدمج.

واعتبر ضيوف من دمشق أن "قسد" أدخلت مطالب خارج الاتفاق، في حين رأت واشنطن أن وقف القتال شرط أساسي لأي تقدم سياسي.

تقديم: عبد القادر عياض