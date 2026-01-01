احتجاجات إيران.. مخاطر الانتشار وإمكانيات الاحتواء

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” في حلقة (2026/1/1) الأبعاد التي تتخذها الجولة الجديدة من الاحتجاجات التي تشهدها إيران، في ظل الأوضاع الاقتصادية والأمنية التي تمر بها البلاد.

وبحثت الحلقة في كيفية تفاعل النخب الحاكمة والمعارضة في إيران مع الرسائل التي تتضمنها هذه الاحتجاجات، وتساءلت أيضا عن الأوراق التي تمتلكها الحكومة لاحتوائها، في ظل عقوبات دولية ونذر حرب أخرى مع إسرائيل وأزمة جفاف قاسية.

وشارك في الحلقة كل من الباحث المختص بالشؤون الإيرانية حسين ريوران، والخبير الاقتصادي بيمان مولوي، والخبير في سياسات الشرق الأوسط محجوب الزويري.

تقديم: خديجة بن قنة