خسائر إسرائيلية.. كيف يمكن أن تؤثر على مسار الأحداث؟

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” في حلقة (2025/9/8) دلالات تصعيد المقاومة على مختلف الجبهات -خاصة في قطاع غزة والضفة الغربية- والرسائل الداخلية والخارجية التي توجهها هذه العمليات في توقيت شديد الحساسية.

وبحثت الحلقة في خيارات الحكومة الإسرائيلية للتعامل مع هذه التطورات الأخيرة، وكيف يمكن أن تؤثر على إصرارها في التصعيد العسكري؟

وشارك في الحلقة رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الخليل بلال الشوبكي، والكاتب والمحلل السياسي محمود الرنتيسي، وكبير الباحثين بالمجلس الأميركي للسياسة الخارجية جيمس روبنز.

تقديم: إلسي أبي عاصي