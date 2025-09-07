ما وراء الخبر دلالات قصف روسيا مقر الحكومة الأوكرانية للمرة الأولى

ناقشت حلقة (2025/9/7) من برنامج “ما وراء الخبر” دلالات الهجوم الأوسع الذي شنته روسيا على العاصمة الأوكرانية كييف واستهدف مقر الحكومة الأوكرانية لأول مرة منذ اندلاع الحرب.

وتناولت الحلقة الرسائل التي أرادت موسكو توجيهها من خلال هذا الهجوم، ومدى ارتباط هذا التطور بالتحركات السياسية والدبلوماسية لحلفاء أوكرانيا بشأن التوصل إلى نهاية للحرب وفُرص جهود واشنطن لوقف الحرب في ظل هذه التطورات. تقديم: فدى باسيل

المصدر: الجزيرة