ما وراء الخبر ماذا وراء التحذير التركي لقوات "سوريا الديمقراطية"؟

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” في حلقة (2025/9/4) دلالات تصريحات وزارة الدفاع التركية ضد قوات “سوريا الديمقراطية” في مثل هذا التوقيت وفي ظل المناوشات المتكررة بين الجيش السوري وهذه القوات.

وبحثت الحلقة في الكيفية التي ستواجه فيها قوات "سوريا الديمقراطية" الاتهامات التركية بالتباطؤ في تنفيذ التزاماتها بمقتضى اتفاق الاندماج مع الحكومة السورية. وبحثت أيضا في خيارات الحكومة السورية لدفع ملف دمج هذه القوات ضمن الجيش في ظل التوتر في السويداء (جنوبا) والتهديدات الإسرائيلية والأوضاع الاقتصادية الصعبة. تقديم: عبد القادر عياض

المصدر: الجزيرة