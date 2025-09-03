ما وراء الخبر "ما وراء الخبر" يناقش مستقبل فلسطين وسط سعي إسرائيل لضم الضفة الغربية المحتلة

ناقشت حلقة 2025/9/3 من برنامج “ما وراء الخبر” مستقبل الدولة الفلسطينية في ظل إعلان إسرائيل ضم أكثر من 80% من الضفة الغربية المحتلة، وحصر السلطة الفلسطينية في المساحة المتبقية.

وشارك في الحلقة الخبير في الشأن الإسرائيلي إيهاب جبارين، والأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي، ورئيس المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الإستراتيجية محمد المصري. تقديم: حسن جمول

المصدر: الجزيرة